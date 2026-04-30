◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）神宮が阪神への死球禍に一時騒然となった。8回1死無走者からヤクルト・木沢がこの日3安打の岡城の脇腹付近に死球を当てると、藤川球児監督、小谷野打撃チーフコーチらがベンチを出た。審判に制止されたが、戻る際には怒りの形相で、言葉を発していた。次打者・森下に対しても木沢がカウント3―1から、頭部付近を通るボールで四球。再び藤川監督はベンチを飛び出し、