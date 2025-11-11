１１日に実施された３０年債入札（第８８回、クーポン３．２％）は、最低落札価格が１００円２５銭（利回り３．１８３％）、平均落札価格が１００円５２銭（同３．１６６％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２７銭で、前回（１０月７日）の１７銭から拡大。応札倍率は３．１２倍となり、前回の３．４１倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS