京葉銀行が上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに、２６年３月期の最終利益予想を１３５億円から１５０億円（前期比１７．５％増）へ上方修正するとともに、配当予想を中間・期末各１８円の年３６円から中間・期末各１９円の年３８円へ引き上げたことが好感されている。 銀行単体において引き続き資金利益の増加が見込まれるほか、新たな与信関連費用の発生が落ち着いた状況が続いていることが要因としている。なお、