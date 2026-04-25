◇ア・リーグブルージェイズ ― ガーディアンズ（2026年4月24日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、本拠でのガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発し、4試合ぶりとなる今季4号本塁打をマークした。本拠ロジャース・センターでは3月30日（同31日）のロッキーズ戦以来25日ぶりの一発となった。初回から点の取り合いとなり、2―5で迎えた2回1死走者なしの第1打席でガーディアンズ先発

◆岡本和真、今季4号本塁打の動画 KAZUMA OKAMOTO LAUNCHES ONE 430 FEET 💪 pic.twitter.com/2H3pA4H31p — Sportsnet (@Sportsnet) April 25, 2026