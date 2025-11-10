ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2025年11月10日（月）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 114 - 83 インディアナ・ペイサーズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対インディアナ・ペイサーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォ