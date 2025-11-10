中央建設（株）（TDB企業コード：740335786、資本金3800万円、東京都港区芝2-1-30、代表渡部功治氏）は、11月7日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、監督命令を受けた。申請代理人は中村信雄弁護士（サン綜合法律事務所、東京都港区愛宕2-5-1、03-5408-7491）ほか3名。当社は、1938年（昭和13年）1月創業、65年（昭和40年）3月に法人改組された。愛媛県の土木工事業者のグループ企業として長らく当地に本店を構え、土木工