ノア９日の伊佐沼大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３２）が、清宮海斗（２９）と激しく火花を散らした。稲村は前日８日の後楽園大会で王者ＫＥＮＴＡとの激闘を制し、ＧＨＣ王座を初獲得。試合後にＶ１戦の相手に清宮を指名した。その後、２１日の宮城・仙台サンプラザホール大会での対戦が決定。この日は清宮と前哨戦の６人タッグ戦で激突した。先発した稲村は、ド迫力のタックル