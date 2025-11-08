稲葉友 俳優の稲葉友が、山崎賢人が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年３月13日公開）に出演。第七師団随一の“ヤバイ”男・宇佐美時重を演じることが発表された。併せてキャラビジュアルが公開された。【写真】公開された宇佐美時重（稲葉友）キャラビジュアル大スクリーンで描かれるシリーズ史上最大の闘い【網走監獄襲撃編】。今作に欠かせない登場人物の一人である、第七師団随一の