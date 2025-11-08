今季限りで現役を引退した阪神・原口文仁内野手（３３）が７日、サンテレビ「熱血！タイガース党」に生出演した。放送前に、引退後初の取材対応。１６年間の現役生活に幕を下ろし、約１週間が経過したが、「もう練習をやらない感覚がちょっと不思議な気持ち。オフになってもトレーニングだったりを何十年もやってきて、体に染みついてるので、その流れがない寂しさはあります」と心境を吐露した。セカンドキャリアについては、