7日午後9時50分ごろ、宇部市新天町の国道で車とバイクの衝突事故がありました。宇部警察署によりますと目撃者から「車とバイクが事故をした」との110番通報がありました。この事故でバイクを運転していた男性が病院に搬送されていますが、意識不明の重体だということです。現場は宇部市役所前の信号のある交差点で、警察が詳しい事故の状況を調べています。