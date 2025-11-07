俳優の伊藤健太郎が舞台「北方謙三 水滸伝」で武松を演じることが決定したと自身のInstagramで報告した。伊藤は「北方謙三水滸伝」にて武松を演じさせて頂きました。お楽しみに」と投稿し、ファンの期待が高まっている。この投稿にファンからは「ワイルドで最強なビジュ解禁ですね」「健太郎くんの武松めちゃめちゃ楽しみです」「このワイルドな感じで強い武松、ビジュも最強！楽しみすぎです」といった声が寄せられ、ファンから