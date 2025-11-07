イオンは、今年年末のクリスマスシーズン、物価高で節約志向が高まる中にあって、1人2,000円以下でも本格的に、かつ簡便性も高く楽しめるパーティメニューを提案する。6日、千葉･幕張のイオンモール幕張新都心で「イオン トップバリュ パーティの間違いないやつ2025発表会」を開催し、イオントップバリュの土谷美津子社長らがプライベートブランド(PB)「トップバリュ」を中心とした年末年始のパーティシーズンに向けた商品施策につ