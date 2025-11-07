¡Ú¥¤¥ª¥ó¡Û¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡Ù1¿Í2000±ß°Ê²¼¤Ç¡È¥ï¥¯¥ï¥¯&¥³¥¹¥Ñ¡ÉÁÊµá
¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯Ç¯Ëö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡¢Êª²Á¹â¤ÇÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¿Í2,000±ß°Ê²¼¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¡¢¤«¤Ä´ÊÊØÀ¤â¹â¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£6Æü¡¢ÀéÍÕŽ¥ËëÄ¥¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤Ç¡Ö¥¤¥ª¥ó ¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä2025È¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¤¥ª¥ó¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤ÎÅÚÃ«ÈþÄÅ»Ò¼ÒÄ¹¤é¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É(PB)¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢12·î24Æü(¿å)Ž¥25Æü(ÌÚ)¤¬Ê¿Æü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬¹¤¬¤ë¤ÈÆ±¼Ò¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£·ÑÂ³¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ç¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÊý¡¢²æËý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¿Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤ä¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó ¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä2025È¯É½²ñ¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¤«¤é¡¢¡È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä2025¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÇŽ¥¥ï¥¯¥ï¥¯Ž¥¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Á¥¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤´¤Á¤½¤¦ÁÇºà¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤´¤Ï¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢³§¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¡Èºî¤ë³Ú¤·¤ß¡É¤«¤é¡È¿©¤Ù¤ëËþÂ¡É¤Þ¤Ç¤ò³ð¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¼çÌòµé¡×¤ò³ð¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý¥¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨ºÑ¤ß¤Î¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤º¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄêÈÖ¤Ç¡Öºî¤ë¥³¥È¤â³Ú¤·¤à¡×¥³¥È¾ÃÈñ·¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¾¦ÉÊ¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ì¤ë¥Ç¥³¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥¡¢¥Ç¥³¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤â¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º·¿¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤«¤éºî¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥Á¥ç¥³¤«?¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤ß¡Á¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤âÄó°Æ¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¤Î¥È¡¼¥¿¥ëÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç²ÈÂ²4¿Í¤Ç7,906±ß(1,976±ß/¿Í)¡¢¤ªÀµ·î¤ª¤»¤Á¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç²ÈÂ²4¿Í¤Ç7,882±ß(1,970±ß/¿Í)¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢1¿Í2,000±ß°Ê²¼¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢´ÊÊØ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ò¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×10·îÃ±·î10.2%Áý¤ÈÈÎÇä¹¥Ä´¡¡ÃÍ²¼¤²»Üºö¤¬ÁÕ¸ù¡¢ÎäÅà²Ì¼Â¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡×¤¬Á°Ç¯Èæ72ÇÜ¤ÎÂçÉý¿Ä¹¡Ó
¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃ«¼ÒÄ¹¤ÏPB¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¤ÎÂ¸µ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤Þ¤À²óÉü¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï10·î1Æü¤«¤é¡¢¡Öº£¤³¤½ÃÍ²¼¤²!¡×»Üºö¤Ç60ÉÊÌÜ¤ÎÃÍ²¼¤²¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢10·î2Æü¡Á14Æü¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý60ÉÊÌÜÁ´ÂÎ¤ÇÁ°Ç¯Èæ63%Áý¤È¿Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤âÎäÅà²Ì¼Â¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥¹¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡×(500g)¤¬Á°Ç¯Èæ72ÇÜ¤Î7,205%¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉýÁý¤òµÏ¿¤·¤¿ÉÊÌÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×Á´ÂÎ¤Ç¤â10·îÃ±·î¤Ç10.2%Áý¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÚÃ«¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤ÎÎäÅà²Ì¼Â¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï25Ç¯ÅÙ¡¢20Ç¯ÅÙ¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¿Ä¹¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÀ¸Á¯ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤¬Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¤¤Û¤«¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤È¥¿¥¤¥Ñ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¤ÊÆ¤Ç¤Î»Ô¾ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ðº£¸å¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢ÉÊÂ·¤¨¶¯²½¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
