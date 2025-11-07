ドミノ・ピザ ジャパン（以下、ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、特別な日の食卓を彩る今冬の新商品「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を11月17日〜来年1月12日までの期間限定で発売する。「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」は、職人が炭火で焼き上げた香ばしくジューシーな「炭火焼ビーフ」と、1ピースに1尾まるごと使用した大ぶりな海老をレモンマヨソースと合