Eikyuが製造販売する、除けグッズ「おにやんま君(R)」と「あかねちゃん(R)」シリーズから、特許を取得し進化した新商品が登場。「スーパーおにやんま君(R)」と「プリティあかねちゃん(R)」が、2026年2月27日(金)より発売されます。羽にキラキラとした輝きを施し、より本物に近づけることで虫が嫌がる要素が追加されています。 Eikyu 虫除けグッズ「スーパーおにやんま君」＆「プリティあかねちゃん」 発売日：2026