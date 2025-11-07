[11.6 ECLリーグフェーズ第3節 マインツ 2-1 フィオレンティーナ]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は6日、リーグフェーズ第3節を行い、MF佐野海舟とMF川崎颯太所属のマインツ(ドイツ)がフィオレンティーナ(イタリア)に2-1で勝利した。佐野は今季公式戦で初めてベンチスタートとなったが、0-1で迎えた後半15分から投入されると、そこからチームが逆転。終了間際には高精度クロスで決勝アシストを記録した。また川崎は左ウ