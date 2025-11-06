「利益を上げていたなら公金マネーロンダリング」と指摘『日本維新の会』の藤田文武共同代表（44）が、11月４日に“公金還流疑惑”について、会見で改めて「適正」と主張した。『しんぶん赤旗』日曜版で報じられた内容では、藤田氏側は自身の公設秘書が経営する会社に、「ビラ印刷費」などの名目で、’17年から’24年までに合わせて約2000万円分を支払ったという。このうち９割以上が政党交付金などの公金だったので、公金を身内に