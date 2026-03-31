ＫＤＤＩは３１日、巨額の不正会計が発覚したビッグローブなど傘下２社のインターネット広告事業を巡り、６４６億円の損失を新たに計上すると発表した。松田浩路社長が月額報酬の３割を３か月間自主返納するほか、ビッグローブの社長らは辞任する。ガバナンス（企業統治）強化のための新組織を設立するなどし、再発防止に取り組むとしている。合わせて、不正を調査していた第三者委員会の調査結果を発表した。売上高の架空計