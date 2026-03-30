食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信していますここ数年で大きな注目を集めているのが、大手フードチェーン買収のニュース。ワタミが「SUBWAY」（2024年）、すかいらーくが「資さんうどん」（2024年）、ゴールドマン・サックスが「バーガーキング」（2025年）を買収するなど、飲