京都府南丹市で行方不明になった小学5年の男子児童について、電車やバスに乗った記録が確認されていないことが新たにわかりました。南丹市立園部小学校5年の安達結希（あだち・ゆき）さんは、3月23日午前に卒業式に出席する予定でしたが、父親が敷地内の駐車場まで車で送った後、登校せず、行方がわからなくなっています。29日には、学校からおよそ3km離れた園部町内の山の中で、本人が身に着けていた黄色のリュック型通学鞄が見つ