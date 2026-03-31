ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦の試合前会見に出席。31日（同4月1日）の同戦で今季初登板する大谷翔平投手（31）に言及した。大谷は2度目の右肘手術を経て、3年ぶりに開幕ローテーション入り。31日のガーディアンズ戦で今季初めて二刀流で出場する見込みとなっている。指揮官はイニングなどについて「流動的」としながらも「基本的には6イニングを目安に考えてい