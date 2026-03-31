MLB復帰登板でまさかのアクシデント発生【MLB】Bジェイズ ー ロッキーズ（日本時間31日・トロント）ブルージェイズのコディ・ポンセ投手が30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に先発。しかしアクシデントに見舞われ緊急降板となった。ポンセは2回まで1安打無失点の投球を披露。迎えた3回、1死三塁からマッカーシーが放った一塁側へのボテボテのゴロを捕球しようとして足を負傷。苦悶の表情を見せた。その後はカートに乗