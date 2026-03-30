スイスの食品大手・ネスレは28日、「キットカット」およそ12トンがヨーロッパでの輸送中にトラックごと盗まれたと発表しました。ネスレは28日、「キットカット」12トンが先週、イタリアからの輸送中にトラックごと盗まれたと発表しました。トラックには「キットカット」41万3700個あまり、およそ12トンが積まれ、ポーランドに向かっていましたが、目的地に到着しなかったということです。ロイター通信によりますと、盗まれたのは「