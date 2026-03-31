俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送されることが決定。3月31日、新ビジュアルや記念ムービーが公開された。【写真】堺雅人主演『VIVANT』続編、島根からの新ショット…赤飯？物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任