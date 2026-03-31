ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦の試合前会見に臨み、先発する佐々木朗希投手（24）に言及した。佐々木はオープン戦4試合で防御率15・58と苦しんだが、指揮官は「スプリングトレーニングを通しての不安定さを乗り越えて、試合で結果を出す段階に来ている。とにかく攻めること。球種をしっかり使い、できるだけ効率よく投げること。そして先発としてイニングを稼いで