イラン情勢をめぐり戦闘拡大が懸念される中、アメリカメディアは、トランプ大統領が側近に、ホルムズ海峡が開放されなくても軍事作戦を終結させる意向を伝えたと報じました。トランプ大統領は30日、SNSで、戦闘終結に向けた協議で合意が成立せず、ホルムズ海峡が開放されなかった場合、発電所や油田などを爆破するなどとイラン側に圧力をかけています。こうした中、ウォール・ストリート・ジャーナルは政府高官の話として、トラン