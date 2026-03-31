「ここで働くのが夢だった」【写真】女性の悲鳴が響き一瞬にして恐怖に包まれた事件現場そう話していた21歳の女性は、夢を実現させた未来を断たれてしまった。元交際相手の凶行3月26日、東京・東池袋の『サンシャインシティ』内にある『ポケモンセンターメガトーキョー』には、来店していた客の悲鳴が響き渡った。凶行の犠牲になった被害者は、八王子市在住のアルバイト店員・春川萌衣さん（21）。犯行に及んだ男は元交際相手