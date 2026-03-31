◇インターリーグドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦で今季初登板初先発。今季初勝利こそならなかったが、4回0/3を4安打1失点と力投。4奪三振で与四球を2つにとどめる投球内容に、球場からは大きな拍手がわき起こり、米記者も及第点を与えた。落ち着いたマウンドさばきだった。初回、先頭のクワンにカウント1―