【モデルプレス＝2026/03/29】女優の小芝風花が3月28日、自身のInstagramを更新。手編み作品を披露し、話題になっている。【写真】28歳朝ドラ女優「売り物レベルの出来栄え」人気キャラモチーフの手編み帽子◆小芝風花、手編みの“羽ピクミン帽子”公開小芝は「編み物日記No.12」と題し、趣味である編み物の作品を投稿。人気ゲーム「ピクミン」シリーズのキャラクター・羽ピクミンをモチーフにした手編みの帽子を披露した。羽ピク