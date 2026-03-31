明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグを戦うＪ３の長野パルセイロは３１日、藤本主税監督の契約解除と小林伸二氏の新監督就任を発表した。シーズン移行に伴う特別大会「明治安田百年構想リーグ」で、Ｊ２・Ｊ３リーグの東地区Ｂに入ったチームは、ここまで８試合を終えて勝ち点わずか２（ＰＫ戦負け２試合、９０分負け６試合）で最下位に低迷。岐阜に１―５で大敗した２８日の結果が契約解除の決定打となった。百年構想リーグに