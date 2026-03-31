イラン情勢をめぐり、“石油不足”への不安が世界的に高まっています。韓国では石油由来のごみ袋の売り切れが相次ぐ事態に…。地上侵攻に備えて軍を増派するアメリカに対し、イラン側も徹底抗戦の構えを見せていて、先行きが不透明な状況が続いています。【図で見る】石油不足…各国の対応は？赤沢大臣が“重要物資確保相”に3月30日夜、高市総理はSNSを更新し、赤沢経済産業大臣を「中東情勢に伴う重要物資安定確保担当大臣」に任