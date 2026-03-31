記事ポイント損害保険教育を「必要」と感じる高校教員が89.3%で2021年度から5年連続上昇教育実施率37.2%との乖離は52.1ポイント、授業時間不足が5年連続で最大の課題日本損害保険協会が短時間で扱いやすい教育ツールの提供と情報発信を継続 高校教員の間で損害保険教育への関心が着実に高まっています。日本損害保険協会が2025年12月から2026年1月にかけて実施した調査では、損害保険教育を「必要」または「ある程度必要」と