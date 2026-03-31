あすから4月、食用油やマヨネーズなど2798品目の食品が相次ぎ値上げされます。日清オイリオやJーオイルミルズ、昭和産業は、原料コストの高止まりなどから食用油の価格を、味の素はマヨネーズの価格をそれぞれ引き上げます。日清食品は「チキンラーメン」や「カップヌードル」などの即席麺を値上げします。ハウス食品も、グラタンの素などの価格を引き上げます。帝国データバンクによりますと来月値上げされる食品は2798品目で、今