先ほど参議院の本会議で、高校授業料無償化に向けた改正法などが可決・成立しました。高校授業料無償化に向けた改正法では、私立高校に通う世帯への支給上限額を年額45万7200円に引き上げ、高校授業料の無償化を拡充させるものです。また、「35人学級」を実現するための改正法は、きめ細かな指導体制や教師の働き方改革の推進を図るため、公立中学校の1学級当たりの上限人数を40人から35人に引き下げるものです。2つの改正法は先ほ