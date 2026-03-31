イケアの日本法人イケア・ジャパンは31日、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表。ゲーム内の部屋をイケア店舗でも再現する。IKEA岡山は対象外。【画像】イケア×『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内のイメージゲーム内にクラウド島「IKEAアイランド」が登場し、ゲーム内の部屋がイケア店舗でも再現される。「ポケモンルームセット」は、『ぽこ あ ポケ