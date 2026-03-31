プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、現役を引退した中田翔さんの「お知らせ」にフォロワーが歓喜した。中田さんは３１日に自身のインスタグラムを更新し、「【お知らせ】いよいよ皆様からの要望が多かったオフィシャルサイトができました！同時にメンバーシップ（ファンクラブ）も始まります！ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｅｅｔａ．ｊｐ／ｓｈｏ‐ｎａｋａｔａ／」と公式サイトとファンクラブの開設を報告。モデルような撮