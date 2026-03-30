卒業式や入学式という、華やかな「ハレの日」のシーズン。SNS上では今、保護者の装いを巡る議論がたびたび白熱している。なかでも、着物で参列した母親が「Threads（スレッズ）」などにその姿を投稿すると、たちまちバッシングの標的になるケースが後を絶たない。＊＊＊【写真を見る】「人前で服薬はNG」「ビデオ会議の退出は上司優先」…マナー講師もビックリの珍マナー続出その内容は「子どもが主役なのに親が目立ちすぎ」「