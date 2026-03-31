「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）ヤクルトの球団マスコットつば九郎が、今季の“本拠地開幕戦”で４８６日ぶりに復活を果たした。球団は３月１５日に活動再開を発表していた。つば九郎は、この日の試合前に神宮のグラウンドに姿を見せた。一塁側ベンチ横から登場し、ベンチ前からスタンドに手を振ると、燕党から盛大な拍手で迎えられた。つば九郎はナインとハイタッチした。２５年２月に「つば九郎」の担当者が死去