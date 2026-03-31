3月30日（月）深夜放送の『あのちゃんねる』に、本田翼がゲスト出演。プライベートでも会うほど仲が良いというあのと赤裸々トークを繰り広げた。【映像】本田翼、新大久保で超人気歌手と密会!?変装なしの堂々とした姿に「びっくり」この日は「やっぱり家が好き」と題し、超インドア派を自認するあのがゲストの“おうち時間”を深掘りする企画を放送。あのと本田はどちらも家が大好きで、「用事がない限り家から出ない」「家に人