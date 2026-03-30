【専門家の目｜ハーフナー・マイク】日本はスコットランド相手に1-0で勝利日本代表は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。この試合でアピールを見せた選手について元日本代表FWハーフナー・マイク氏に語ってもらった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「僕が監督だったら本大会メンバーに入れるかな」ハーフナー氏がそう言及したのは、スコ