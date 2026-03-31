【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場『VIVANT』続編（毎週日曜よる9時〜）が、7月より放送されることが決定。2クール連続という異例のスケールで放送される。【写真】「VIVANT」続編、公式Xが意味深投稿◆「VIVANT」続編、7月放送決定物語は、前作のラストシーン―主人公・乃木憂助（堺）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケの全