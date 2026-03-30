夫の死後、義母との同居や介護をどうするか――悩む人は少なくありません。「縁は切りたい、でも生活は守りたい」。58歳女性が選んだ決断とは？遺族年金や相続への影響も含め、FPの三原由紀氏が詳しく解説します。四十九日の納骨で気づいた「一緒の墓に入りたくない」58歳妻の決断「どうして気づかなかったの……あの子、具合が悪かったんじゃないの？」夫の葬儀を終えて数日後のことでした。義母（84歳）は由美子さん（仮名・58