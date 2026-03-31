高校野球界で部員による不適切事案が相次いでいる。日大三（東京）では部員が女子生徒にわいせつ動画を送らせて拡散したなどとして警視庁に書類送検され、延岡学園（宮崎）でも少女の裸の動画を録画して拡散する事案が発生。ＳＮＳ利用や学校生活における規範意識のあり方が改めて問われている中で、日本高野連の井本亘事務局長（５４）の見解を聞いた。――高校野球界で事件が相次いでいる井本事務局長当然あってはならな