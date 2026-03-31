沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行中の高校生ら2人が死亡した船の転覆事故を受け、学校側は第三者による調査委員会を設置しました。 3月16日、名護市の辺野古沖で同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、女子生徒（17）と船長の2人が死亡しました。 今回の修学旅行の下見をした際、教員らは船には乗船しなかったことなどがわかっていますが、高校を運営する学校法人同志社は、3月28日付けで第三者による調査委員会を