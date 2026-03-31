あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が30日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。友人宅を訪れた日のことを語った。インドア派のあのが同じくインドア派な芸能人を招いてトーク。プライベートで交流もあるという「紅しょうが」熊元プロレスの自宅を訪れたと語り出した。熊元プロレスはずぼらな性格でベッドシーツは2年近く洗濯しないが「1回も虫出たことない」「臭いって言われたことも