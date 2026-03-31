きょう午前、岐阜県飛騨市で建設中の次世代の観測装置「ハイパーカミオカンデ」で配管が破裂し、作業員5人がけがをして病院に搬送されました。 【写真を見る】【速報】｢ハイパーカミオカンデ｣で配管破裂 5人搬送 トンネル内で配管の点検作業中に… 岐阜･飛騨市 警察によりますと、きょう午前10時半ごろ、飛騨市神岡町で建設中のハイパーカミオカンデのトンネル内で「作業事故があった」と工事関係者から警察に