ランドセルの「高額化」「多色化」が進む桜が舞う新学期の朝。“赤いランドセル”を背負った女の子が元気に小学校に駆けていく――そんな光景は春の風物詩だった。しかし令和の今、そのイメージは過去のものだ。ランドセルは多色化が進み、女の子には“うす紫”や“水色”など、パステルカラーが人気。かつての定番の“赤”は、いまや少数派だ。祖父母が購入するケースが多いが、多種多様な商品のなかから、いかに孫が気に入るラン