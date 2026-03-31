ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでのガーディアンズ戦に先発登板。4回0／3を投げて4安打4奪三振1失点の好投。新球カットボールを交えながらピンチを凌ぎ、新たなスタイルの片鱗を覗かせた。 ■時折制球は乱したものの…… 佐々木は初回の立ち上がり、先頭のスティーブン・クワン外野手をフルカウントから新球カットボールで見逃し三振。2番チ