在日ロシア連邦大使館は、クズネツォフ公使参事官が3月27日に衆議院第一議員会館で「ウクライナ危機について講演を行った」と発表した。ロシア側のSNS投稿によると、「元国会議員、日本の政界関係者、専門家、自衛隊関係者」など約100人が出席した「セミナー」では、クズネツォフ公使参事官が「前線の現状や、特別軍事作戦区域に隣接する地域に住む民間人に対してウクライナ当局が実行している犯罪について」も情報提供したという