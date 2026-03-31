近年、婚姻関係を維持したまま、お互いの自由を尊重し干渉せずにそれぞれの人生を歩む「卒婚」という新しい夫婦の形が注目されている。50歳以上限定のマッチングアプリ「Goens(ゴエンズ)」はこのほど、全国の50代既婚男女464人を対象に「卒婚」の意識調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】孤独に健康、世間体…卒婚に踏み出せない理由はさまざま 卒婚に対してどのように考えているかでは、「どちらかと言えば興味はない